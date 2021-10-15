Саакашвили не намерен прекращать голодовку в тюрьме, митинг оппозиции придал ему сил, сообщила Ясько

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили пока не собирается прекращать голодовку, которую держит уже 15-й день, а вчерашний многотысячный митинг оппозиции придал ему сил, сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после встречи с ним в пятницу в Руставской тюрьме.

"Вчерашний день, когда в Тбилиси проходила многотысячная акция, дал ему очень много сил. У него хорошее настроение. Мне лично хочется сказать, чтобы он не голодал и не был в тюрьме. Я знаю, как много он оставил в Киеве, очень комфортную жизнь", - сказала Ясько журналистам.

По ее словам, Саакашвили приехал в Грузию, потому что "очень сильно любит грузинский народ". "Нам сейчас очень важно сделать все для его освобождения", - сказала Ясько.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Ранее в пятницу одна из активисток партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной камере, сообщила, что он "очень похудел и ему сложно передвигаться". Он поблагодарил всех участников вчерашней акции в Тбилиси за поддержку. По его словам, для него было очень эмоционально смотреть на эту акцию, на которой было больше людей, чем во время революции роз в ноябре 2003 года", - сказала Цитлидзе в пятницу журналистам.

14 октября на площади Свободы в Тбилиси состоялась многотысячная акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) под лозунгом "Свободу Мише!". Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".