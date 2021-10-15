США 8 ноября откроют границы для привитых от COVID-19 лиц из более чем 30 стран - СМИ

Администрация США планирует 8 ноября снять ограничения на пересечение границы страны для вакцинированных от коронавируса COVID-19 лиц из более чем 30 стран, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По данным источника, отмена ограничений коснется как воздушных, так и сухопутных границ США.

Как отмечают СМИ, соответствующее объявление последует от Белого дома позднее в пятницу.

В США в марте 2020 года с целью сдержать распространение COVID-19 ввели запрет на не имеющие особой важности зарубежные поездки в эту страну.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 выявили более 45,6 млн заражений, свыше 741,8 тыс. инфицированных скончались.