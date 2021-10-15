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14:38 15.10.2021

Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

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Переговоры о формировании правительства Германии вступают в решающую фазу

Социал-демократы, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" Германии вступают в решающую фазу формирования правительства - предварительные коалиционные переговоры завершились и теперь партийное руководство рекомендовало политическим силам приступить к составлению коалиционного соглашения.

"Мы убеждены, что мы сможем заключить амбициозный и жизнеспособный коалиционный договор", - сказано в совместном заявлении для СМИ трех партий, опубликованном в пятницу.

Три партии ведут предварительные переговоры после парламентских выборов, состоявшихся 26 сентября.

Теги: #правительство #германия
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