Зеленский ввел в состав СНБО Стефанчука и исключил оттуда Разумкова - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и вывел из состава СНБО народного депутата Дмитрия Разумкова, занимавшего должность председателя украинского парламента ранее.

Текст соответствующего указа №542/2021 от 14 октября опубликован на сайте главы государства.

Указ вступает в действие со дня его публикации.

Как сообщалось, 7 октября парламент отправил в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикером парламента 8 октября избрали Руслана Стефанчука, который занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Зеленский утвердил Разумкова в составе СНБО по согласию 6 сентября 2019 года, спустя неделю после избрания спикером Верховной Рады.