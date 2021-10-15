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12:45 15.10.2021

Глава МИД РФ: Рожденные в смешанных браках дети будут автоматически получать российские гражданство

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Глава МИД РФ: Рожденные в смешанных браках дети будут автоматически получать российские гражданство

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически вне зависимости от места рождения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", - сказал Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, соответствующую инициативу намерены реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.

Теги: #лавров #рф #гражданство
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