Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов начать переговоры с Ереваном о делимитации границы и подписанию мирного соглашения.

"Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией", - сказал Алиев в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

По его словам, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией. "Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - добавил президент.