В Израиле на фоне активной вакцинации отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19 - СМИ

В Израиле, где активно практикуется использование дополнительных - бустерных - доз вакцин от COVID-19, паспортов вакцинации и масочного режима, наблюдается резкое снижение распространения COVID-19 и числа случаев тяжелого течения болезни, сообщает в пятницу издание The Guardian.

С начала сентября, когда заболеваемость достигала пиковых значений выше отметки в 10 тыс. случаев в день, число ежедневных случаев заболевания COVID-19 сократилось в стране на 80%, при этом количество тяжелых случаев снизилось вдвое. Так, по данным статистического портала Worldometers, накануне в Израиле выявили 1 тыс. 373 случая болезни, а в тяжелом или критическом состоянии находятся 385 пациентов - 2% от 21 тыс. 50 инфицированных в данный момент жителей.

При этом The Guardian отмечает, что на сегодняшний день в Израиле более 75% госпитализированных с тяжелым течением болезни лиц - это невакцинированные, часто молодежь. На тех, кто получили две или три дозы вакцины, приходится теперь около 25% госпитализированных.

Издание напоминает, что на данный момент в стране проводится вакцинация бустерными дозами вакцины Pfizer/BioNTech лиц старше 12 лет; также обязательны ношение масок и "зеленые паспорта" - свидетельства о наличии прививки, выздоровлении после COVID-19 или отрицательного анализа на наличие вируса - для входа в рестораны и другие общественные места, даже для детей.

Всего в Израиле за время пандемии выявили более 1,3 млн заражений COVID-19, свыше 7,9 тыс. инфицированных скончались.