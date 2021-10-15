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11:54 15.10.2021

Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию вопреки протестам социалистов и коммунистов

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Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию вопреки протестам социалистов и коммунистов

Парламент Молдовы ратифицировал в окончательном чтении Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (так называемая Стамбульская конвенция).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, за ратификацию документа проголосовали 54 депутата (из 101) правящей партии "Действие и солидарность".

Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали исключить вопрос из повестки дня. Социалист Григорий Новак предложил поправку, согласно которой "Молдавия будет следовать Конвенции, руководствуясь Конституцией и трактовать понятие пола, исключительно как биологическое" (в тексте Конвенции понятие "гендер" трактуется, как "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам").

После того, как поправка не прошла, фракция БКС покинула заседание, заявив, что "не хочет участвовать в этом позорном акте".

Конвенция включает 81 положение, на основании которых государства-подписанты обязуются бороться и предотвращать случаи насилия в отношении женщин, бытового насилия, обеспечивать защиту жертв насилия, уголовное преследование виновных и принятие комплексной политики.

"Ратифицировав Конвенцию, власти Молдавии обязуются надлежащим образом наказывать насилие в отношении женщин, выделять ресурсы для обеспечения функционирования кризисных центров, круглосуточных горячих линий, приютов для жертв насилия, оказывать услуги психологической и юридической помощи, а также другие меры", - говорится в документе.

Власти считают, что "ратификация приблизит Молдавию к цели искоренения насилия в отношении женщин и бытового насилия, позволит добиться нулевой терпимости к этому явлению".

Документ был принят (открыт для подписания) 11 мая 2011 года. На данный момент ратифицирован 34 государствами-членами Совета Европы.

Теги: #стамбульская_конвенция #молдова
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