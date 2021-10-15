Спасенный корабль ВМС "Балта" прибыл в Одесский порт, пострадавших нет

Судно размагничивания ВМС Украины А-811 "Балта", на котором 13 октября возникла аварийная ситуация, удалось успешно доставить в пункт дислокации и пришвартовать к причалу №30 Военной гавани Одесского порта.

Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, в операции по спасению корабля приняли участие Министерства обороны и инфраструктуры, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К операции были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна.

"Благодаря совместным усилиям экипажа, морской авиации и десятков людей, которые координировали спасательную операцию в различных ведомствах и учреждениях, нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту", - написал Кубраков.

По его словам, ключевую роль в проведении спасательной операции сыграли работники КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), которое находится в сфере управления Мининфраструктуры.

"Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту нахождения "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - отметил министр.

Как сообщалось, ранее в ВМС Украины сообщили, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

В среду, 13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота Украины.

Судно размагничивания "Балта" - единственный корабль такого типа в Украине. Его задачей является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС.

По информации военных, с целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС. К операции привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов.