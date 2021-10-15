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10:10 15.10.2021

В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

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В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

Потерпевший бедствие в акватории Черного моря корабль военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыл в Одессу, сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.

Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Ранее сообщалось, что часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу.

13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота Украины.

 

Теги: #судно #вмс #украина #одесса
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