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09:46 15.10.2021

Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

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Боррель и Блинкен обсудили рост цен на энергоносители и их влияние на мировую экономику

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили в четверг рост цен на энергоносители и его влияние на восстановление мировой экономики, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Они выразили обеспокоенность повышением цен на энергетику и влиянием этого роста цен на восстановление мировой экономики", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что достигнута договоренность провести совет ЕС-США на министерском уровне по теме энергетики в начале 2022 года.

Теги: #сша #ес #энергетика
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