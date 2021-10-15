В Украине за сутки зафиксировали 13 624 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 4 591 человек, 202 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего за сутки 14 октября 2021 в Украине: 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человек. Зафиксировано 13 624 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 177, медработников - 170). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 633 человека; летальных случаев - 202; выздоровели – 4 591 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 58 человек, летальных случаев - 60 137.

С начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них получили одну дозу – 7 794 187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.