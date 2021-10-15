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07:11 15.10.2021

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, вблизи Южного наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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