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03:46 15.10.2021

На Грецию обрушились сильные бури, которые привели к наводнениям

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На Грецию, которая этим летом пострадала от мощных лесных пожаров, обрушились сильные бури, в стране начались наводнения, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Несомненно, мы столкнулись с погодным феноменом, который представляет особую опасность для некоторых частей страны", - заявил глава министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Христос Стилианидис.

В столице страны Афинах затопило несколько сотен домов. Также спасатели готовятся использовать вертолеты для помощи людям из затопленных и отдаленных районов острова Корфу.

На острове Эвбея, который сильнее других районов пострадал во время пожаров в августе, из-за бурь несколько десятков людей были вынуждены покинуть дома и расположиться в отелях или найти ночлег у друзей и родственников.

Бури нарушили дорожное движение и привели к закрытию дорог. Десятки автомобилей оказались затопленными и брошенными. Непогода также повлияла на работу общественного транспорта, но международный аэропорт Афин продолжает функционировать.

Власти призывают жителей страны избегать ненужных перемещений и районов, которые затоплены или могут быть затоплены.

Ожидается, что погода в Греции улучшится в субботу.

Теги: #наводнения #стихия #греция #ситуация
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