В ЮНЕСКО представили доклад о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле представила доклад в отношении аннексированного Крыма, в частности, дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека на 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины (МИД).

"Российская оккупационная администрация продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, образовательный процесс превратился в целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию для доклада предоставила Украина и институциональные партнеры ЮНЕСКО, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, представитель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, мждународный совет по охране памятников и исторических мест (ICOMOS) и Amnesty International.

Также выражена надежда, что эта информация впоследствии дополнится непосредственным мониторингом ЮНЕСКО на местах, к которым сейчас Российская Федерация блокирует доступ международных мониторинговых миссий к полуострову.

Как отмечается, незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли больших масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления. "Особое внимание привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО "Херсонес Таврический и его хора" по которому российские власти реализует планы несовместимые с его охранным статусом", сказано в сообщении.

Согласно принятому решению, Азуле представит следующий доклад на 215-й сессии Исполнительного совета.

"Сегодняшнее решение 212-й сессии Исполсовета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" является очередным свидетельством международной поддержки Украины в ее усилиях по защите прав человека, культурного и природного наследия на временно оккупированном полуострове", - подытожили в пресс-служба МИД.