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01:33 15.10.2021

Скончался сопредседатель межпарламентского совета Оярс Калниньш

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Скончался сопредседатель межпарламентского совета Оярс Калниньш

Скончался сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калниньш, сообщил глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа").

"Сегодня его не стало... Ушел большой друг Украины", - написал Чернев на своей странице в фейсбуке в ночь на пятницу.

Он отметил, что без участия Калниньша не происходило ни одного события, касающегося Украины в рамках ПА НАТО. "И всегда его позиция была четкой и твердой: РФ - агрессор и должен нести ответственность за все, что натворила в Украине, а Украина должна стать членом НАТО", - написал Чернев.

Он также отметил, что Калниньш был сопредседателем неформальной группы поддержки Крымской платформы в ПА НАТО и инициатором создания группы поддержки КП в Латвийском Сейме, первой среди всех парламентов.

"Однажды Оярс сказал мне: "В начале 90-х мы и мечтать не могли о вступлении в НАТО, но благодаря упорному труду и постоянному напоминанию о себе мы стали членами Альянса. Украина тоже должна быть в НАТО и мы вам в этом поможем. И помогал...", - подчеркнул Чернев.

О причинах смерти Оярса Калниньша Чернев не сообщил.

Теги: #калниньш #украина #нато
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