Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 375 тысяч

Количество случаев коронавируса в Вооруженных силах США с начала пандемии выявлено у 378 тыс. человек из около 1,4 млн военнослужащих, следует из последних данных Пентагона.

За последние четыре месяца показатель вырос почти на 23%. По сведениям Пентагона, 68% личного состава вооруженных сил США полностью вакцинированы, 76% получили первую дозу вакцины.

Согласно статистике, с начала пандемии заболевание выявлено у более чем 247,5 тыс. военнослужащих, около 68,6 тыс. гражданских служащих, свыше 38,4 тыс. членов семей и почти 24 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От коронавируса скончались 553 человека, в том числе 67 военнослужащих, 343 гражданских служащих, 27 членов семей и 116 подрядчиков.

При этом выздоровели более 352,1 тыс. человек, из которых свыше 236,5 тыс. являются военнослужащими. В настоящее время в госпиталях находятся более 5,3 тыс. человек, примерно 42% из которых являются военными.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в ВМС США - свыше 98,2 тыс. военнослужащих. В Армии зафиксировано около 86,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 42,9 тыс., в Корпусе морской пехоты - почти 24,5 тыс. и в Национальной гвардии - около 40,2 тыс. Выявлено также почти 1,6 тыс. зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.