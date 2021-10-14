Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию, а также в ходе визита планируется заседание стратегического диалога, сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским – ИФ). В конце этого месяца", - сказал Пристайко в интервью телеканалу "Дом".

Он отметил, что в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.