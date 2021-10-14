Зеленский: Украина не забудет ни одного погибшего защитника и будет защищать людей, которые защищают ее

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Мариуполь (Донецкой обл.) заявил, что Украина не забудет ни одного погибшего защитника, а также заверил, что государство будет защищать людей, которые защищают его, сообщила пресс-служба президента.

"Мы никогда не забудем каждого и каждую, кто погиб, защищая наше государство… На суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего. Ради мира. Ради будущего мира", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что кроме Мариуполя в 2014 году были освобождены от оккупации Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Бахмут, Северск, Торецкое, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Рубежное, Северодонецк, Счастье, Лисичанск и много других городов Донецкой и Луганской областей и сохранен суверенитет и независимость Украины.

По его словам, целью украинской армии является следование и приумножение славных традиций Запорожской Сечи.

Вместе с тем, глава государства призвал "мыслить шире стереотипов и разрушать штампы", отметив, что защитники Украины - не только кадровые украинские военнослужащие среди мужчин и женщин, но и добровольцы.

Зеленский отметил среди украинских защитников волонтеров, как "отдельного рода войск", медиков, журналистов, музыкантов, актеров и других деятелей искусства, "которые с первых дней были на передовой", юристов, дипломатов, с 2014 года отстаивающих интересы украинского государства в правовом поле и на международной арене, а также военных капелланов и семьи военнослужащих, в частности, детей, чьи рисунки стали для бойцов "лучшими оберегами".

"Это все наши защитники и защитницы. Сколько нас? Миллионы. И, находясь сегодня в районе проведения операции объединенных сил, я очень рад возможности поздравить всех вас с этим великим государственным праздником - с Днем защитников и защитниц Украины", - добавил он.

Глава государства напомнил слова немецкого и французского историка Жана-Бенуа Шерера, который в своей летописи описывал запорожских казаков так: "Воспитанные, как спартанцы, и привыкшие к войне, как римляне, они, однако, никогда не стремились к завоеванию чужих земель. Только к защите своих алтарей и домашних очагов. С чем они никогда не могли примириться, так это с несвободой".

Также сообщается, что Зеленскому презентовали Концепцию развития морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), работающей с июня 2019 года, и рассказали о планах обновления корабельного и катерного состава, запланированных международных проектах по развитию инфраструктуры морской охраны.