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22:26 14.10.2021

В Украине одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений не было

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В Украине одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений не было

По всей Украине проходило одновременно около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий!", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полиция диалога, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) максимально скоординировали действия, поэтому никаких правонарушений допущено не было.

"Приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией. Выражаю благодарность всем правоохранителям за качественную работу. Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе", - подчеркнул министр.

Теги: #украина #мвд #массовые_мероприятия
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