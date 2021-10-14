Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и военные корабли

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли, при этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота, будут реализованы и в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании ", - сказал Пристайко в интервью телеканалу "Дом" в четверг вечером.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет на реально усилить способности на море", - сказал Пристайко.