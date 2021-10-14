Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Донбасс посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно тексту релиза, Зеленский заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья.

Также Зеленский пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

Кроме того, верховный главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и вручил им подарки.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" – цитирует пресс-служба слова президента.