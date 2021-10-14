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19:34 14.10.2021

Послы G7 приветствуют решимость президента Украины в проведении судебной реформы

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Послы G7 приветствуют решимость президента Украины в проведении судебной реформы

Послы стран "Большой семерки" (G7) в четверг, 14 октября, обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским приоритеты и прогресс в сфере реформ.

"Мы поприветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия без проволочек", - подчеркивается в сообщении послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

Президент также обсудил с послами планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, демократическое развитие Украины, укрепление независимых антикоррупционных институтов, законодательство по скринингу иностранных инвестиций и конфликт на Донбассе.

Как сообщалось, президент встретился с послами G7 в рамках рабочей поездки в Запорожье.

Теги: #g7 #зеленский #послы
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