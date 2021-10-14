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18:58 14.10.2021

Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

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Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

Возгорание в двухэтажном недействующем здании на ул. Винниченко, 9А в Киеве, рядом со зданием Института урологии НАМН Украины, ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:14 возгорание локализовано на площади 500 кв. м и в 14:36 - ликвидировано. На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранительными органами.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве в 13:13 в четверг. По прибытию спасатели установили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания. Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на 8-этажное рядом стоящее здание.

В ходе ликвидации возгорания спасатели отвели на безопасное расстояние 15 человек.

 

Теги: #киев #пожар
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