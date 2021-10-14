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17:03 14.10.2021

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которую посетит Донецкую и Луганскую области.

"Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщает пресс-служба президента.

Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".

Теги: #зеленский #донбасс #поездка
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