Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которую посетит Донецкую и Луганскую области.
"Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщает пресс-служба президента.
Также запланировано посещение Мариуполя, где президент примет участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Кроме того, Зеленский ознакомится с объектами, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".