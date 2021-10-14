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16:41 14.10.2021

Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений – полиция

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Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений – полиция

Правоохранители не зафиксировали правонарушений во время проведения мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Благодаря слаженным действиям правоохранителей, никаких правонарушений во время мероприятий с массового участия граждан не допущено", - указывается в сообщении в соцсети Fаcebook.

Отмечается, что всего в мероприятиях приняли участие около пяти тысяч граждан.

Как сообщалось, в четверг, 14 октября, в связи с проведением запланированных массовых мероприятий, правоохранители усиленно патрулировали улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб системы МВД.

Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории столицы.

 

Теги: #киев #защитники #марш
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