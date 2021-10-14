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16:02 14.10.2021

СБУ допросила боевика т.наз. "ЛНР", проводившего разведку оставленных позиций ВСУ

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СБУ допросила боевика т.наз. "ЛНР", проводившего разведку оставленных позиций ВСУ

Следователи Службы безопасности Украины провели допрос боевика так называемой "ЛНР", который был задержан во время проведения разведки оставленных позиций ВСУ, сообщает пресс-служба СБУ.

Видео допроса обнародовали на сайте СБУ.

"Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями", - указывается в сообщении.

Как удалось установить, задержанный – уроженец Алчевска, подозреваемый в совершении умышленного убийство в 2010 году. В 2014 году вступил в бандформирование "Брянка СССР", позже был членом минометного взвода и принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО/ООС в Луганской области – в частности, в районе Попасной и Золотого. На момент задержания входит в состав одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня).

"Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено", - отмечают в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

 

Теги: #боевик #сбу
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