В Киеве произошел пожар возле Института урологии, пострадавших нет

В Киеве произошло возгорание в двухэтажном недействующем здании на ул. Винниченко, 9А, с угрозой распространения огня на соседнее здание, сообщает пресс-служба столичного Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"14 октября в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Винниченко, 9А, что в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания. Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на 8-этажное рядом стоящее здание", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Спасатели отвели на безопасное расстояние 15 человек. Жертв и пострадавших по предварительным данным нет.

По состоянию на 14:14 пожар был локализован на площади 500 кв. м, продолжается ликвидация.

На месте задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава.

По адресу ул. Винниченко, 9А, в Киеве расположено здание Института урологии НАМН Украины.