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14:07 14.10.2021

Минобороны Украины выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по единоразовым выплатам военнослужащим

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Минобороны Украины выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по единоразовым выплатам военнослужащим

Министерство обороны Украины в период 11 и 12 октября выделило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства.

"Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и др.", - указывается в сообщении.

Отмечается, что 1 млрд 810 млн грн из этой суммы выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат. Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.

Теги: #минобороны #задолженность
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