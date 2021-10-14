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14:02 14.10.2021

Зеленский: война на Донбассе – вызов, который необходимо преодолеть ради мира в будущем

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Зеленский: война на Донбассе – вызов, который необходимо преодолеть ради мира в будущем

Война на Донбассе является вызовом, который Украине необходимо преодолеть ради мира в будущем, заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к курсантам Луганского военного лицея в день принятия присяги на острове Хортица (Запорожская область).

Президент Украины отметил, что Луганский военный лицей был уничтожен в 2014 году. Он высказал уверенность, что восстановление этого учебного заведения – дело времени. "Придет день, когда вы соберетесь в восстановленном Луганском военном лицее в мирное время, под сине-желтым флагом Украины и вспомните этот день. И обязательно посадите росток дуба с Хортицы. И будете собираться, я уверен, каждый год после выпуска: без потерь, тем же составом или даже большим – вместе с вашими родителями или вместе с вашими детьми, рассказывая им, как начинали путь защитников Украины – государства, которое не засматривается на чужое, но защищает и всегда возвращает свое", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, временная оккупация территорий – "это наш вызов и нам необходимо его преодолеть, чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами".

Обращаясь к курсантам, президент отметил, что "если в их жизни настанет трудный день, нужно представить 2014 год".

"2014 год – начало агрессии, начало российской войны … У многих из вас там (на Донбассе – ИФ) был отец, старший брат, крестный, сосед. Но то, что вы сейчас стоите тут и готовитесь принять присягу лицеистов, обучаться и со временем стать офицерами и защитниками Украины, означает одно: в 2014-ом … уже тогда, несмотря на то, что вам было по 8 лет, каждый из вас сделал это важный выбор, решил, что он будет делать и кем он станет, кого он будет защищать. Вы сделали это выбор не из-за красивой картинки в кино, не из-за романтизма в книгах, а во время реальных боевых действий на востоке Украины, обучаясь во втором классе обычной школы", - сказал президент.

Теги: #война #мир #донбасс
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