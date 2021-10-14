Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим посмертно.

Соответствующие документы №535/2021 и №536/2021 обнародованы на сайте главы государства в четверг.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено посмертно полковнику Николаю Верхогляду и солдату Рустаму Хамраеву - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.