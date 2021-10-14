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11:56 14.10.2021

В Украине ожидается сухая погода, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь

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В Украине ожидается сухая погода, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять спокойное синоптическое поле, с прохладной ночью и не очень холодным днём, сообщил Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь.

В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный (на юге и востоке страны - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях до 5° мороза, в южной части 3-8° тепла; днём в Украине 10-15°.

В Киеве в пятницу без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была 24,1 в 2019г., самая низкая ночью -7,8 в 1898г.

В субботу в большинстве южных, центральных и восточных областей Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 8-13°, на юге ночью 3-8° тепла, днём 11-16°.

В Киеве в субботу без осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 11-13°.

Теги: #погода #прогноз
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