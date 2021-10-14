События

11:54 14.10.2021

Ученые нашли новый генотип вируса Хендра в Австралии

1 мин читать
Ученые нашли новый генотип вируса Хендра в Австралии

Новый генетический тип вируса Хендра (HeV-g2) был обнаружен у лошади близ Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе, сообщает Организация научных и прикладных исследований Содружества (Австралия, CSIRO, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).

"После мониторинга образцов летающих лис в 2013-2021 годах исследователи Австралийского центра готовности к заболеваниям CSIRO (ACDP) обнаружили новый генетический тип у летающих лис в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии", - говорится в сообщении.

ACDP является референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения животных по вирусным заболеваниям Хендра и Нипах.

Вирус Хендра относится к тому же семейству парамиксовирусов, что и вирус Нипах.

Вирус Хендра может передаваться от летучих лисиц лошадям, а от лошадей - людям.

Эксперт CSIRO доктор Ким Халпин отмечает, что новый генотип вируса Хендра генетически очень похож на исходный вирус, поэтому ожидается, что существующая вакцина против вируса Хендры для лошадей также должна работать против этого нового типа.

Другой проект под названием "Лошади как стражи", возглавляемый Университетом Сиднея и CSIRO и финансируемый грантом Инновационной программы по биобезопасности министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии, выявил тот же генетический тип в образцах, взятых у лошади из Квинсленда в 2015 году.

Теги: #вирус #лошадь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:29 19.09.2021
Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

Спасатели на Волыни освободили застрявшую копытом в рельсах лошадь на ж/д переезде

10:31 22.07.2021
Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

18:23 18.06.2021
СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

09:46 16.06.2021
COVID-19 мог оказаться в США в конце 2019 года - ученые

COVID-19 мог оказаться в США в конце 2019 года - ученые

06:51 11.06.2021
Властям китайской провинции Гуандун не удается подавить вспышку COVID-19

Властям китайской провинции Гуандун не удается подавить вспышку COVID-19

18:43 10.06.2021
Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

08:35 29.05.2021
Британская разведка оказывает помощь американским коллегам в поисках источника распространения COVID-19

Британская разведка оказывает помощь американским коллегам в поисках источника распространения COVID-19

20:58 25.03.2021
Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

10:34 21.03.2021
В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

19:23 05.03.2021
Власти Италии зафиксировали рост количества смертей на 21% с марта по декабрь 2020 года

Власти Италии зафиксировали рост количества смертей на 21% с марта по декабрь 2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Папа Римский открыл путь к беатификации одного из своих предшественников - Иоанна Павла I

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область

В Украине ожидается сухая погода, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

Президент в День защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость

Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Внеочедное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября - Стефанчук

Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек, десятки пострадали

Президент Латвии получил положительный тест на COVID-19

Зеленский благодарит защитников и защитниц Украины за отвагу, героизм и самопожертвование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА