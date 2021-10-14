Ученые нашли новый генотип вируса Хендра в Австралии

Новый генетический тип вируса Хендра (HeV-g2) был обнаружен у лошади близ Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе, сообщает Организация научных и прикладных исследований Содружества (Австралия, CSIRO, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).

"После мониторинга образцов летающих лис в 2013-2021 годах исследователи Австралийского центра готовности к заболеваниям CSIRO (ACDP) обнаружили новый генетический тип у летающих лис в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии", - говорится в сообщении.

ACDP является референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения животных по вирусным заболеваниям Хендра и Нипах.

Вирус Хендра относится к тому же семейству парамиксовирусов, что и вирус Нипах.

Вирус Хендра может передаваться от летучих лисиц лошадям, а от лошадей - людям.

Эксперт CSIRO доктор Ким Халпин отмечает, что новый генотип вируса Хендра генетически очень похож на исходный вирус, поэтому ожидается, что существующая вакцина против вируса Хендры для лошадей также должна работать против этого нового типа.

Другой проект под названием "Лошади как стражи", возглавляемый Университетом Сиднея и CSIRO и финансируемый грантом Инновационной программы по биобезопасности министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии, выявил тот же генетический тип в образцах, взятых у лошади из Квинсленда в 2015 году.