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11:48 14.10.2021

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

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Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в апреле 1986 года, скончался 13 августа, сообщает пресс-служба ЧАЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - указывается в сообщении в соцсети Facebook в среду вечером.

Брюханов возглавлял ЧАЭС в период с 1970 года по 1986 год. После аварии на четвертом энергоблоке АЭС был отстранен от должности, и с июля 1986 года по июль 1987 года занимал должность заместителя начальника производственно-технического отдела ЧАЭС. В 1988 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях.

В 1991 году был досрочно освобожден и продолжил работу на ЧАЭС на должности начальника техотдела. С 1992 года работал в ГП "Укринтерэнерго".

 

Теги: #чаэс #экс_директор #смерть
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