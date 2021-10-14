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11:26 14.10.2021

Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

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Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

В Грузии создана мультифункциональная группа врачей для анализа состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Также Минюст попросил омбудсмена Грузии осуществлять регулярный мониторинг правового положения Саакашвили, сказал Брегадзе на брифинге после встречи с представителями парламента Грузии, министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и омбудсменом Нино Ломджария.

По словам министра, в Грузии права заключенного соблюдаются по высоким стандартам.

Ранее в среду глава Минюста обратился к соответствующим парламентским комитетам (по вопросам прав человека и гражданских прав и по вопросам защиты здоровья) с предложением осуществлять мониторинг соблюдения прав заключенного Саакашвили. По его словам, это необходимо для большей прозрачности процесса для общественности.

Он также обратился с аналогичной просьбой к омбудсмену и попросил главу Минздрава выделить мультифункциональную группу врачей для периодического наблюдения за здоровьем Саакашвили и в случае необходимости для предоставления соответствующих рекомендаций.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #саакашвили #голодовка #врачи
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