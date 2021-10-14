Внеочедное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября - Стефанчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады с целью рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины, может планироваться на 21 октября, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.

По словам спикера, на рассмотрение планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

"Это ответ парламента саммиту Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "Открытое небо", которое не могли получить за 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, об этом уже откровенно заговорили", - добавил он.