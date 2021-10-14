Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек, десятки пострадали

Пожар, вспыхнувший в 13-этажном здании в городе Гаосюн на юге Тайваня, привел к гибели 25 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Еще около 55 человек были доставлены в больницу.

Представители городской пожарной службы сообщили, что пожар вспыхнул около 3:00 часов ночи по местному времени.

На данный момент источник возгорания не установлен. Пожарные продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Местные жители рассказывали СМИ, что примерно в момент возникновения пожара слышали звук взрыва.