Президент Латвии получил положительный тест на COVID-19

Президент Латвии Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус, в связи с чем перенесена его встреча с эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщили в президентской канцелярии.

Там пояснили, что накануне, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на COVID-19, который дал положительный результат. Сегодня президенту планируется провести ПЦР-тест. Левитс лично связался с Карисом, которого должен был сегодня принять в Рижском замке, чтобы перенести встречу.

Вместо переговоров с Левитсом у нового президента Эстонии, который сегодня прибыл в Латвию с рабочим визитом, состоится встреча с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от COVID-19 в феврале.