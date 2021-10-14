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07:39 14.10.2021

Байден во время своего президентства не намерен вводить санкции в отношении "Северного потока 2"

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Байден во время своего президентства не намерен вводить санкции в отношении "Северного потока 2"

Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", как того добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, сообщает Politico.

Издание отмечает, что на данный момент Круз задерживает утверждение семи американских послов, что вредит репутации США на международном уровне.

Таким образом, уточняет газета, он добивается, чтобы Байден ввел санкции, которые остановили бы российский газопровод "Северный поток 2".

Как сообщили изданию два осведомленных источника, Белый дом предпринял как минимум одну попытку связаться с Крузом.

Согласно одному из источников, Круз разговаривал с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном 10 августа. По его словам, обсуждение прошло "плохо".

"Салливан спросил сенатора-республиканца, готов ли он утвердить кандидатуры, и Круз ответил, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции", - пишет издание.

По словам собеседника газеты, в ответ на это администрация Байдена ясно дала понять, что санкции не будут введены во время его президентства.

Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

Республиканцы обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Теги: #сша #санкции #севпоток
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