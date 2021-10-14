Во Львовской области усиливают карантинные меры – решение комиссии по СЧ

Начиная с 25 октября во Львовской области посещать развлекательные, торговые и спортивные учреждения можно будет при наличии сертификата вакцинирования или негативных анализов на ковид, сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на решение областной комиссии ТЭБ и ЧС.

По данным пресс-службы, начиная с 18 октября школам рекомендовали начать каникулы, а профтехобразованию и высшей школе – перейти на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Также с 18 октября учреждения общепита, торгово-развлекательные центры, клубы, музеи, филармонии, театры, кинотеатры, промтоварные рынки и спортзалы смогут работать только при наличии у персонала "желтого" или "зеленого" сертификатов о вакцинации, негативного теста на ковид, проведенного не позднее 72 часов, экспресс-теста на определение антигена коронавируса или справки о наличии противопоказаний к вакцинации.

Как подчеркивают в сообщении облгосадминистрации, с 25 октября аналогичные требования будут предъявлять и к посетителям этих учреждений.

Ограничения не касаются посетителей продовольственных рынков, а также торговых точек, проводящих реализацию продуктов питания, предметов гигиены и первой необходимости, а также аптек, размещенных в торговых центрах.

По данным Львовской ОГА, за две последние недели количество больных ковидом в области возросло почти на 26%. На протяжении последних 4 недель показатели заболеваемости возросли во всех районах.