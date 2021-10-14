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05:37 14.10.2021

Украинские пограничники получили помощь от НАТО

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Украинские пограничники получили помощь от НАТО

В среду, 13 октября, в Министерстве внутренних дел Украины пограничники получили медицинское оборудование от НАТО.

В частности, Государственная пограничная служба Украины получила гуманитарную помощь от Евроатлантического координационного центра реагирования на природные и техногенные катастрофы (EADRCC).

Для учреждений здравоохранения пограничного ведомства передали 4 мобильных рентген-аппарата и 3 капсулы принципа отрицательного давления.

Всего, в рамках этого проекта международной технической помощи Госпогранслужба получит еще 6 рентген-аппаратов. Отмечается, что данная помощь должна улучшить лечебно-диагностические возможности учреждений здравоохранения пограничного ведомства во время пандемии COVID-19.

Теги: #помощь #нато #пограничники
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