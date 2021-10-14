В Молдове впервые за полгода зарегистрировано более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Суточный прирост по заболевшим коронавирусовм в Молдове впервые за последние полгода превысил 2 тыс. случаев.

"Во вторник было проведено 11 тыс. 372 теста, из них 6 тыс. 275 экспресс-тестов. Из них 2 тыс. 052 теста дали положительный результат. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 310 тыс. 776. В настоящее время COVID-19 болеет 12 тыс. 181 человек", - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы в среду вечером "Интерфаксу".

Боле 2 тыс. случаев за сутки регистрировали только в феврале-марте этого года. Антирекорд был 24 марта - 2 тыс. 273 случая.

Всего в лечебные учреждения госпитализированы 2 тыс. 009 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии, в том числе 19 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще 1 тыс. 345 человек выздоровели. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдове излечились 291 тыс. 490 человека.

Также сообщается о смерти еще 28 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 7 тыс. 105 человек.

Эпидемиологическая ситуация в Молдове ухудшается уже 11 недель подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано 9 тыс. 443 новых случая COVID-19 - на 13% больше, чем неделей ранее. Согласно данным Минздрава, среди госпитализированных с коронавирусом 88% не вакцинирорваны.

В связи с эпидемиологической ситуацией в период с 11 сентября по 31 октября в Молдове введено чрезвычайное положение в области здравоохранения.