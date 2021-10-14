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03:05 14.10.2021

Зеленский поддержал изменения в законодательство о приобретении лекарственных средств

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Зеленский поддержал изменения в законодательство о приобретении лекарственных средств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законов Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа" № 1756-их, который Верховная Рада приняла 21 сентября текущего года.

Документ призван способствовать упрощению доступа пациентов к инновационным медицинским технологиям и лекарственным средствам.

Согласно ему, действие Закона "О публичных закупках" к 31 декабря 2023 года не распространяется на случаи, когда предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, подлежащих закупке по договорам управляемого доступа.

В электронной системе закупок публикуется информация о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска, дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор, и другая информация.

Предполагается, что перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа, утверждает Кабинет Министров Украины. При этом для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа осуществляется государственная оценка медицинских технологий по лекарственному средству, которое может поставляться в соответствии с таким договором.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #лекарства #зеленский #покупка
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