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01:09 14.10.2021

Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

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Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

Чуть больше половины французских граждан считают, что нынешний глава государства Эмманюэль Макрон будет переизбран в 2022 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного для телеканала "БФМ-ТВ".

Такого мнения придерживаются 54% респондентов. Еще 45% считают, что Макрон не победит на выборах в следующем году. 1% опрошенных не определился с мнением по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о том, как Вы оцениваете деятельность Макрона в целом на посту президента, 52% французов заявили, что его работа вызывает разочарование. 26% полагают, что "слишком рано высказываться" по этому вопросу, 22% остались довольны его президентством.

Опрос проводился 12-13 октября 2021. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее во французском правительстве сообщали, что выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

Теги: #президент #франция #опрос
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