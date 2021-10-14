Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил новые обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. В эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером показали кадры реанимации депутата.

"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем, к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал Енин в эфире телеканала.

По его словам, на месте происшествия были найдены два катетера с неким бурым веществом, "природу которого еще предстоит выяснить".

Енин подчеркнул, что в деле допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется как метадон попал в организм Полякова. Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме умершего Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.