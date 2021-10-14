События

00:13 14.10.2021

Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

2 мин читать
Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил новые обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. В эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером показали кадры реанимации депутата.

"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем, к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал Енин в эфире телеканала.

По его словам, на месте происшествия были найдены два катетера с неким бурым веществом, "природу которого еще предстоит выяснить".

Енин подчеркнул, что в деле допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется как метадон попал в организм Полякова. Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме умершего Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

 

Теги: #видео #правоохранители #поляков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 12.10.2021
Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

15:03 12.10.2021
Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

23:50 10.10.2021
Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

17:24 10.10.2021
Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

17:14 09.10.2021
Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

15:47 08.10.2021
В процессе расследования смерти Полякова никто пока не задержан – начальник столичной полиции

В процессе расследования смерти Полякова никто пока не задержан – начальник столичной полиции

15:47 08.10.2021
В ночь смерти нардеп Поляков употреблял спиртные напитки со знакомым, не хотел ехать домой из-за ссоры с сожительницей Скороход – начальник полиции Киева

В ночь смерти нардеп Поляков употреблял спиртные напитки со знакомым, не хотел ехать домой из-за ссоры с сожительницей Скороход – начальник полиции Киева

15:24 08.10.2021
Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Полякова: хроническое заболевание и отравление

Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Полякова: хроническое заболевание и отравление

12:09 08.10.2021
В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

11:43 08.10.2021
Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Папа Римский открыл путь к беатификации одного из своих предшественников - Иоанна Павла I

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ представила группу ученых, которые займутся исследованием происхождения COVID-19

Шмыгаль: Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности

США должны продолжать экспорт газа, так как в мире нехватка этого ресурса - Белый дом

В Черном море судно нацфлота Украины получило повреждение, проводятся спасательные мероприятия

НАБУ закрыло дело о закупке вакцин по завышенным ценам во времена экс-главы Минздрава Степанова

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Зеленский подписал закон, который позволит признавать грузы гуманитарной помощью на местном уровне

ВАКС отказал жалобщикам на закрытие дела "Роттердам+"

Минветеранов усиливает сотрудничество с Минобороны в направлении формирования и реализации ветеранской политики

Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА