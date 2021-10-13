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22:45 13.10.2021

Шмыгаль: Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности

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Шмыгаль: Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочей поездки в Королевство Швеция 13 октября провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, на которой стороны обсудили развитие двухсторонних отношений между странами.

Как сообщает пресс-служба правительства в среду вечером, Шмыгаль выразил благодарность шведской стороне за организацию Международного форума по вопросам памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом, а также за участие Швеции в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в августе текущего года.

Также он отметил поддержку, предоставленную правительством Швеции для внедрения реформы децентрализации и поблагодарил за помощь, оказываемую через Шведское Агентство по радиационной безопасности для украинских атомных электростанций.

"Диверсификация источников ядерного топлива является одним из наших приоритетов в контексте обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, Украина выполнила все технические условия для интеграции объединенной энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Для нас это станет важным шагом в направлении энергонезависимости", – цитирует Шмыгаля "Урядовый портал".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере утилизации и переработки мусора.

Глава правительства подчеркнул, что инвестиции и увеличение инвестиционной активности могут стать драйвером развития экономических отношений между странами. Он призвал шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине, в частности пользуясь преимуществами закона о так называемых "инвестиционных нянь".

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова дальше развивать сотрудничество в области информационных технологий, в частности в части цифровизации и усилении кибербезопасности.

Теги: #швеция #сотрудничество
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