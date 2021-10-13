В Черном море судно нацфлота Украины получило повреждение, проводятся спасательные мероприятия

В акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота. Силами разных ведомств проводятся спасательные мероприятия, угрозы жизни личного состава нет, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", – сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в среду вечером.

По информации военных, с целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС. К операции привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", – подчеркнули в ВМС ВСУ.