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20:25 13.10.2021

Зеленский подписал закон, который позволит признавать грузы гуманитарной помощью на местном уровне

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Зеленский подписал закон, который позволит признавать грузы гуманитарной помощью на местном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гуманитарной помощи" относительно оперативности принятия решений", который Верховная Рада приняла 21 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, указанный документ призван обеспечить оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн на местном уровне.

"Отныне органы местного самоуправления также определены получателями гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что закон расширяет полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании грузов гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности, легковых автомобилей для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и транспортных средств специального назначения (кроме такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.

"Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско-правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям", - подчеркивают в Офисе президента.

Там отмечают, что местные администрации также теперь будут иметь право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

"Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования", - добавляют в ОП.

Теги: #президент #закон #гумпомощь
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