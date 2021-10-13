Минветеранов усиливает сотрудничество с Минобороны в направлении формирования и реализации ветеранской политики

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в среду, 13 октября, провела встречу с заместителем министра обороны Анной Маляр, в ходе которой обсуждались проблемные вопросы социальной защиты, медицинского, психологического обеспечения защитников Украины, а также комплекс вопросов, касающихся перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

Как сообщает пресс-служба Минветеранов, на встрече также присутствовали руководители профильных структурных подразделений обоих министерств.

"У нас много актуальных вопросов, которые мы не можем решать в одиночку. Верю, что эта встреча и обмен мнениями поможет конструктивному взаимодействию между отделами Минветеранов в областях и Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки Минобороны", - подчеркнула Лапутина.

Обращаясь к представителям территориальных отделов Минветеранов, министр отметила, что они должны быть проинформированы о необходимостях каждого военнослужащего и ветерана на всех этапах военной службы и реадаптации после нее.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь отметила, что надеется, что подобные встречи станут регулярными и результативными.