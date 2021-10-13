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19:23 13.10.2021

Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа – эксперты

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Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа – эксперты

Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа, прогнозирует глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"Когда закончился сезон гриппа 2019-2020 года, когда мы только вошли в пандемию COVID-19, мы получили данные том, что коинфекция возможна. При этом, когда одновременно COVID-19 и грипп, то риск смерти возрастает в два раза. В 2021 году по ситуации, которая складывается в южном полушарии, мы видим, что в сезоне 2021 года что грипп никуда не исчез с планеты и что он распространяется", - сказал он.

Лапий отметил необходимость вакцинации от гриппа.

"В настоящее время никто не может сказать на 100%, насколько грипп поведет себя мирно, но вакцинация от гриппа это как ремни безопасности, которые нужно пристегнуть", - сказал он.

Лапий уточнил, что Украина ожидает международную помощь в виде 30 тыс. доз вакцины от гриппа для медработников клиник, которые работают с пациентами с COVID-19.

Кроме того, Лапий сообщил, что то НТГЭИ приняла рекомендацию разрешить вакцинацию от COVID-19 и от гриппа в один день. Эту рекомендацию уже поддержал Минздрав и на ее основе будут внесены изменения в соответствующие нормативные документы.

"Это решение уже утверждено, и оно снимает барьеры. Мы пока не пошли на другие вакцины, но это то, что уже сейчас принято", - сказал он.

Лапий также сообщил, что Минздрав готовит изменения к приказу о порядке проведения вакцинации от COVID-19, которые позволят проводить предвакцинальную подготовку медсестрам.

"Мы сейчас имеем обращения из регионов, коллеги пишут, что они очень перегружены пациентами с COVID-19, вакцинацией от COVID-19, не пора ли в Украине ввести практику, чтобы предвакцинальная подготовка стала процедурой медсестры. Медсестра может померить температуру? Может. Медсестра может спросить, как вы себя чувствуете? Может. Сейчас в кабинете вакцинации, как правило, отсутствует врач, и присутствует только медсестра", - сказал он.

"Мы уже приняли решение, что можно вакцинироваться одновременно и сейчас думаем, каким образом можно убрать дополнительные барьеры", - добавил он.

Теги: #ковид #украина #грипп
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